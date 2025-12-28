レスリングで東京五輪金メダリストの須崎優衣が２８日、インスタグラムを更新。大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手、妻の聖子さんとの３ショットを投稿した。聖子さんはレスリングの元世界女王。以前から交流のある須崎は「２０２５年のレスリング納めをしてきました。大好きで尊敬する聖子さんにお会いできて、一緒に練習もして頂きました練習していないとは思えない程の強さでまた復帰して欲しいです笑」と驚きまじり