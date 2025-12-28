½÷Í¥ÅÏÊÕ¤¨¤ê¡Ê70¡Ë¤¬27Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÏ·ÊÞµï¼ò²°¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤ä¤Þ¡×¤ÇÌó50Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤ä¤Þ¡×¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥í¥µ²ñ´Û¡×¤Î2³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅ¹¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¼ã¤­Æü¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÏÊÕ¤Ï24Æü¡¢Å¹¤Î¥Þ¥Þ¤¬µÞ»à¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ½ªÆü¤Î27Æü»ä¤âÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë½¾¶È°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ27Æü¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡ÖÂþº£¡¢¥í¥µ²ñ