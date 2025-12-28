阪神の岩貞祐太投手、伊藤将司投手、福田秀平マリナーズ特任コーチが28日、大阪府高石市内で野球教室を行った。同市内の軟式野球7チームに所属する小学5、6年生約60人にキャッチボール指導や質問コーナーを実施。キャッチボールの極意を子どもたちに伝えた岩貞は「キャッチボールは準備じゃない。練習なんで。そう思ってもらえたら良い」とメッセージを送った。今オフも精力的に野球教室に参加した岩貞。野球人口減少にも危