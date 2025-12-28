¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óZeebra¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö´´»öX¤ÈÌ¾Å¹¤ÎÌë¡ÁÝ¯°ææÆ¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡Á¡×¡Ê¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£´´»ö¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¿©»ö²ñ¤ò³«ºÅ¡£ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¡ÖZeebra¤µ¤ó¤È¤Ï1²ó¡Ä¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ËZeebra¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â300Ëü±ß¡¢³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¾Þ¶â¤ò