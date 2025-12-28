¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä vs ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥­¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥ºÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊHouston¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä 117 - 100 ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥­¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º NBA¤Î¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥ÄÂÐ¥¯¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥­¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤¬¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊHouston¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ò¥å&#1