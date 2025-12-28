子宮頸がんは進行するまで自覚症状がほとんどないため、早期発見が重要な病気です。その前段階とされるのが「子宮頸部異形成」。この段階で適切な治療を受ければ、がんを防げると言われています。そこで、子宮頸部異形成の治療とがん予防について「AOクリニック」の村上功先生に解説してもらいました。 監修医師：村上 功（AOクリニック） 慶應義塾大学医学部卒業。その後、慶應義塾大学病院や東邦大学医療センター大