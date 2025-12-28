¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º vs ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥ºÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSan Antonio¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º 114 - 127 ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º NBA¤Î¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥ºÂÐ¥æ¥¿¡¦¥¸¥ã¥º¤¬¥Õ¥í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊSan Antonio¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤¬¥êー¥É¤·40-32¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£