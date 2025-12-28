現地12月27日に開催されたプレミアリーグ第18節で、遠藤航（怪我のためメンバー外）が所属する昨季王者リバプールが、最下位のウォルバーハンプトンとホームで対戦。２−１で制し、リーグ戦３連勝、チャンピオンズリーグを含めれば公式戦４連勝を果たした。この一戦でフロリアン・ヴィルツに待望の瞬間が訪れた。ライアン・フラーフェンベルフが先制点を奪ってから、わずか１分後の42分だった。今夏にレバークーゼンから加入