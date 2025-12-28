現地12月27日、モロッコで開催されているアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）のグループステージ第２節で、北中米ワールドカップで日本と同組となったチュニジがナイジェリアと対戦。２−３で敗れた。W杯には出場しないものの、ヴィクター・オシメーンやアデモラ・ルックマンらのタレントを擁す強豪のナイジェリアに押し込まれたチュニジアは、44分にオシメーンのヘッドで先制を許すと、50分、67分にも失点。０−