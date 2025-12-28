■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル1日目（28日、東京・渋谷 NHKホール）】歌手の新浜レオンが音合わせと取材会に参加した。今回で昨年に続き2度目の出場となり、本番では「Fun! Fun! Fun!」を歌唱する。【写真】きらびやか！王子様のような姿の新浜レオン新浜は、昨年の初出場でも歌唱した木梨憲武プロデュース楽曲「全てをあげよう」でパフォーマンスしている“膝スラ”で登場。サービス精神たっぷりに何度も披露し、笑顔