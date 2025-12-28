ドバイ経済観光庁が、ドバイ・チョコレートに次ぐ注目スイーツや年末年始のイベントなど、ドバイの最新情報を紹介している。ドバイの最新情報を紹介○市内各地のホテルで最先端の「非接触チェックイン・システム」導入ドバイ経済観光庁(DET)はこのほど、市内のホテルおよびホリデーホームを対象に、一度の事前登録だけで以降の滞在時にフロント手続きを省略できる非接触チェックイン・システムの導入を開始したことを発表した。本