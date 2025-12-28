平塚競輪場で１２月３０日に行われるＧＰ「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」に出場する阿部拓真（３５＝宮城）が２８日に競輪場入りした。初出場の夢舞台に北日本の選手は１人。位置取り、戦い方でどうするか注目を集めていた。「本当に悩みました…」共同会見、前夜祭があった１９日に結論を出せず「２８日に」と考えてきた。悩んでいる中で「２３、２４、２５日といわき平に練習に行き、新田（祐大）さんらと練習させてもら