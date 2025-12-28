©2003 今 敏・マッドハウス/東京ゴッドファーザーズ製作委員会 年末年始、暇を持て余してる方へ。今年もあっという間に年末がやってきました。お家でゆっくり過ごせるこの期間。ぼーっとテレビを見るのもいいですが、サクッと映画はどうでしょう。見終わる頃には映画でしか摂取できない満足感が得られるはず。今回は約90分で見られるおすすめ映画をギズモードのライターたちが選んでみ