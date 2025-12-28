¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ1²óÀïÉÙ»³Âè°ì7¡½72Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¡Ê2025Ç¯12·î28ÆüÅìÂçºå»Ô¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë7Âç²ñÏ¢Â³17ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÉÙ»³Âè°ì¤Ï7¡½72¤ÇÄ¹ºêËÌÍÛÂæ¤ËÇÔ¤ì¡¢12Âç²ñ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½éÀïÆÍÇË¤òÆ¨¤·¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤ÎÁ°È¾1Ê¬¤ËÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê¹ß¤ÏÄ¹ºêËÌÍÛÂæ¤Ë¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇ´¤ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢·×12¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤ÆÂçÇÔ¤·¤¿¡£Æ±¹»¤Ç»Ë¾å½é¤á¤Æ¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä