¢§CBC¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2021Ç¯¤«¤é¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÊ£¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂÎ²¹·×¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿41.5ÅÙ¤ÎÉ½¼¨ ¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë39ºÐÂ©»Ò¤¬»àË´ Ž¢¸¡»ë»þ¤ÎÂÎ²¹¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡¢ÉáÄÌ¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ž£ ¡Ú¡È¥ï¥¯¥Á¥ó¸å°ä¾É¡É¤ò¹Í¤¨¤ë ¥·¥êー¥º5¡Û ¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¸å¤Ë1¿Í¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡£»Ä¤µ¤ì¤¿