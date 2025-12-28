¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢12·î31ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§ÌðÂô±ÊµÈ¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ËÃíÌÜ¡©THE ALFEE¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡ß¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ä¡Ä¡Ø¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¸«¤»¤ë¡È¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¡É¡Ë 5Ç¯¤Ö¤ê25²óÌÜ¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤¬½é½Ð¾ì¤·¤¿1980Ç¯¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡ÖÀÄ¤¤»¹¸ê¾Ì¡×¤ò¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤ÎÂÐÀï¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËNHK¥Ûー¥ë¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£ ¡¦¾¾ÅÄÀ»»Ò