上沼恵美子が２８日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、２５歳のときに姑から言われた衝撃の言葉を明かした。上沼は「夫の実家なんか帰る必要無いねん。帰ったらあかん。『なにやってんの。どんな育ち方したの』『おかあさんの顔が見たい』って絶対来るから」と自身の体験を語った。「おかあさんの顔が見たいって言われて。こんな大きい顔ですけど。そういうことじゃない」と笑わせつつ、「会わせてちょうだいっ