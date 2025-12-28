◆ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５（１２月３０日、平塚競輪場・１１Ｒ）元巨人のエースでＮＰＢ通算１７３勝のレジェンド・桑田真澄さんと、３０日に行われる競輪界最大のレース「ＫＥＩＲＩＮグランプリ２０２５」（神奈川・平塚競輪場）に出場する郡司浩平とのスペシャル対談が実現した。Ｙ校（横浜商業）野球部出身の郡司は、プロ野球界のスーパースターを目の前に緊張の面持ちだったが、桑田さんの巧みな話術でリラックス。