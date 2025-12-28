東京・多摩動物公園は２８日、Ｘを更新。園内でオオカミが脱走したと告知し、午後１２時３０分現在、５８０件を越えるコメントが寄せられ、心配の声が上がっている。多摩動物公園はＸで「園内にオオカミが脱走しています。安全確認のため、現在入園を一時的に停止しております」と告知。「すでに園内にいらっしゃるお客様は、正門前に集まるか、サバンナキッチン・コアラ売店など、建物内の安全な場所にとどまっていただくよう