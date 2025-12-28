Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿µ­»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é12·î¤Î´Ö¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿3ËÜ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£ÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤ò°ìÅÙ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò¤è¤ê¤è¤¤°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡ª* * * * * * *¤½¤Î£±¡§¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥Ä¤Ï¡©Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¾Ç¤é¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¼¤µ¤Ê¤¤¡×¤¤¤Ã¤¿¤ó¼õ