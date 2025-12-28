株式会社ダブルエスワールドが運営する「昭和ビンテージ洋品店(R)」は、ブックオフの古着アップサイクルブランド「Reclothes(リクロース)」とのコラボレーション企画を、2025年12月29日(月)〜2026年1月31日(土)の期間、ラフォーレ原宿「愛と狂気のマーケット」にて開催する。【写真】昭和の華やかなプリントを活かしつつ、チュールや装飾を重ねることで、令和の感性をまとった一点物へと進化昭和ビンテージ洋品店×Reclothes。昭和