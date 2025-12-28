¡Ö2025Ç¯¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡×¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎºãÌÚÍ®ÍÕ(26)¤¬ÂçÃÀ¤ËÈ©¤òÏª½Ð¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Çº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2025Ç¯¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÃËÀ­»ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¹ðÃÎ¡£¡ÖËÜ»ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¢¤É¤Á¤é¤âÀ§Èó¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤Í¡Á¡ª¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼ÊÁ¤Î¥Ó¥­¥Ë¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë