¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥É¥Ã¥­¥ê¡×HKT48¤ÎÎ¶Æ¬åº²»(15)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤¬¤Ù¤È¤Ù¤È¤Î?½é¥Ñ¥¤?¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ2025¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¤¿Î¶Æ¬¡£¡ÖºòÆü¤Ï¥À¥Þ¤µ¤ì¤¿Âç¾Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿ÍÀ¸½é¤Î¥É¥Ã¥­¥ê¡¢¿ÍÀ¸½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¡£È¾Ê¬¤Î³ÎÎ©¤Ç¾Þ¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤òÀª¤¤¤è¤¯³«¤±¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¤Ë¤¤ò¶ô¤é¤¤¡¢´éÌÌ¤¬¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¤¤Þ¤ß¤ì¡£Á°