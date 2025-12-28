Ê¡°æ¸©¤Î¿ùËÜÃ£¼£Á°ÃÎ»ö¡Ê£¶£³¡Ë¤ÎÇ¤´üÅÓÃæ¤Î¼­¿¦¤ËÈ¼¤¦ÃÎ»öÁª¡ÊÍèÇ¯£±·î£¸Æü¹ð¼¨¡¢£²£µÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï£²£·Æü¡¢Ê¡°æ»ÔÆâ¤Ç¼¹¹ÔÉô²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£Á°±ÛÁ°»ÔÄ¹¤Î»³ÅÄ¸­°ì»á¡Ê£¶£·¡Ë¡¢¸µ³°Ì³¾Ê¿¦°÷¤ÎÀÐÅÄ¿ó¿Í¡Ê¤¿¤«¤È¡Ë»á¡Ê£³£µ¡Ë¤ÎÁÐÊý¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¿äÁ¦´ê¤Î°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤¬¡¢·ëÏÀ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢£²£°£±£¹Ç¯°ÊÍè¤Î¡ÖÊÝ¼éÊ¬Îö¡×¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï¡¢¸©µÄ²ñºÇÂç²ñÇÉ¡¦¼«Ì±ÅÞ¸©µÄ²ñ¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿