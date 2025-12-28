１２月２８日の中山５Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル、１６頭立て）は、単勝１・９倍の断然人気を集めたクラウトロック（牡２歳、美浦・加藤征弘厩舎、父ナダル）が、４コーナー先頭から８馬身差をつける圧勝劇を演じた。勝ちタイムは１分５５秒７（良）。スタートを決めて２番手に構えると、４角手前から楽な手応えで逃げ馬をパス。最後の直線では後続をグングンと突き放すワンサイドゲームだった。アレクシ・プーシャ