リアルサウンド映画部のレギュラー執筆陣が、年末まで日替わりで発表する2025年の年間ベスト企画。映画、国内ドラマ、海外ドラマ、アニメの4つのカテゴリーに分け、国内ドラマの場合は、放送・配信で発表された作品から、執筆者が独自の観点で10作品をセレクトする。第12回の選者は、ライターの麦倉正樹。（編集部） 参考：麦倉正樹の「2024年 年間ベストドラマTOP10」「量」よりも「質」を願いたい地上波