湘南ベルマーレは28日、FC東京DF岡庭愁人の完全移籍加入を発表した。岡庭は今季、期限付き移籍したレノファ山口FCでプレー。J2リーグ38試合に出場していた。クラブを通じ、岡庭は「皆さん、初めまして。岡庭愁人です。おかにーと呼んでください。覚悟を持ってこの決断をしました。チームとして勝ち切る集団に、個人としては勝たせられる選手に。結果で示していきたいと思います。湘南ベルマーレのために、自分のサッカー人生を