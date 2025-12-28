白大腸は食べ物の吸収や消化に関わる大切な臓器です。大腸がんの手術では大腸を切除するため、これらの機能が低下する可能性があります。 大腸がんの手術で注意すべきポイントは、術後の生活だけではありません。 術後は縫合不全や感染症などの合併症のリスクがあり、これらを発症すると入院期間も延長してしまうでしょう。 また、手術が終わって順調に退院したとしても、普段どおり仕事などをして動き回ってもよいものなのか気