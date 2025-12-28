¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º vs ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥ºÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥­¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥º 114 - 123 ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º NBA¤Î¥Ë¥åー¥ªー¥ê¥ó¥º¡¦¥Ú¥ê¥«¥ó¥ºÂÐ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¤¬¥¹¥àー¥¸ー¡¦¥­¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊNew Orleans¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©&