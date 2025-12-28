¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ vs ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥ÄÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥­¥¢¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊOrlando¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ 127 - 126 ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä NBA¤Î¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯ÂÐ¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬¥­¥¢¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊOrlando¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤¬¥êー¥É¤·23-31¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£Âè2¥¯¥©&#125