【その他の画像・動画等を元記事で観る】 年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が、12月30日17時30分より4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送。番組の総合司会は、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈がつとめる。 先頃、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表。 12月26日より4回
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
- 2. 「最低評価ホテル」の宿泊経験
- 3. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 4. エスカレーターに挟まれ5歳重体
- 5. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
- 6. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
- 7. 宮崎氏 元夫が養育費巡る嘘告白
- 8. 生理用品ついたまま…凄すぎる妻
- 9. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
- 10. 多摩動物公園でオオカミ1頭脱走
- 1. エスカレーターに挟まれ5歳重体
- 2. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
- 3. 生理用品ついたまま…凄すぎる妻
- 4. 多摩動物公園でオオカミ1頭脱走
- 5. 佳子さま結婚を躊躇? 2つの理由
- 6. 名大病院 複数の医療事故発生も
- 7. 市役所誤る シンママ借金250万に
- 8. 高校生カラオケ 楽曲ランキング
- 9. 死亡ひき逃げ 無免許の18歳逮捕
- 10. 「桜花中」新設中学校名に異論
- 1. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 2. 女性向け風俗店 利用者の訴え
- 3. 上野公園トイレ改修「不安です」
- 4. ただならぬ空気 ヤクザの火葬
- 5. 親が元気に→子が破産する末路
- 6. 「旦那さん浮気してる」DMで発覚
- 7. 朝に体動かず 中1ついに逸脱行動
- 8. トラブル相次ぐ民泊、各種施設を政府が一元管理へ…外国人経営者の在留資格取り消しなど「厳しく対処」検討
- 9. 海外ではNG 日本人のマナー違反
- 10. スマホない時代何して過ごした?
- 1. 中国で「無痛登山」が大ブーム
- 2. ロシア軍、キーウに大規模攻撃 3分の1の地域で停電
- 3. 財閥家の娘アイドル 後悔ない
- 4. エレコムのマウス 見た目を確認
- 5. 西アフリカ「非常事態」情勢悪化
- 6. ネタニヤフ首相 米南部で出発か
- 7. 「サンタと妻」スピード違反 米
- 8. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
- 9. カーニー首相 ウに追加支援
- 10. 3児の母が森に目をやる 恐怖の訳
- 1. 凡人が副業月収100万達成する術
- 2. 年越しそばは贅沢 79歳嘆き
- 3. 生成AIで激変 月商100万円成功も
- 4. 速読は損? 脳神経科学者が解説
- 5. 投資の核心 億り人の説教に納得
- 6. 大阪「負の遺産」複合施設の今
- 7. 「定年=引退」は古い? 実態は
- 8. 「生前贈与の失敗パターン」3選
- 9. パイロットとCA 世帯年収の差は
- 10. 「時間は戻らない」家電の使い道
- 1. PayPay JRAサービスと連携開始
- 2. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
- 3. 露サイバー犯罪者に関係か 発見
- 4. ディズニーが選んだのはGoogleじゃなくてOpenAI。生成AIの熾烈な争い
- 5. LINE、「スタンプまとめ2025」を公開 1年間に使ったスタンプを振り返り
- 6. iPhone 18にイメージセンサーか
- 7. au iPhone16の価格を値下げ
- 8. サムスン 公式ストアを開店
- 9. サブスク疲れた。平成8年生まれの私はいま「PS2」にハマってます
- 10. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
- 11. 高知県「おきゃく文化」メディア向け体験取材会 / 「ドモホルンリンクル」5年ぶりの大型リニューアル【まとめ記事】
- 12. 「贅沢していないのに割高」なぜココイチは高いと言われるのか？ 現役配達員が語る客離れの現実
- 13. 他社から楽天モバイルへの乗り換え注意！MNPワンストップはトラブル続出！？MNPワンストップ申請手続きが進まない原因と対処方法
- 14. 「名古屋名物 味噌おでん」を楽しめる、コンフォートホテル名古屋伏見 / 「いきなり！ステーキ第二章開幕発表会」開催【まとめ記事】
- 15. 年末年始の寒さを乗り切ろう。家の中でも外でも活躍する防寒アイテム
- 16. マウス（お口）でガジェットを操るマウス。可能性は無限大
- 17. 楽天市場の初売りは1月1日から！ お得な福袋を発売、特設サイト開設中
- 18. 【知らなきゃ損】LINE(ライン)で無料スタンプをダウンロードする方法をLINE専門家ひらい先生が完全解説！
- 19. QR読み取り 瞬時にする裏ワザ
- 20. OPPO製スマホ投入の狙い、料金据え置きはなぜ？ ソフトバンク5G担当者インタビュー（石野純也）
- 1. ぱんちゃん璃奈 契約解除を報告
- 2. 尚弥VSピカソ 採点に疑問の声
- 3. 尚弥にいちゃもん「逆効果」の声
- 4. 有馬記念 前日最終オッズを発表
- 5. 広陵高 被害者にいまだ謝罪なし?
- 6. 井上尚弥VSピカソ 海外も騒然
- 7. ピカソ戦直前の井上に謎クレーム
- 8. 山本由伸 モデルと破局していた?
- 9. 中谷潤人 ジャッジ僅差に物議
- 10. 元NBA選手 日本の応援文化に感心
- 1. 「30代って女子?」に柏木が苦笑
- 2. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
- 3. 宮崎氏 元夫が養育費巡る嘘告白
- 4. 芦田愛菜、世界遺産検定1級合格を明かす「私もちょっと頑張ってみようかなと」
- 5. 竹内涼真 まさかの痛風を発症
- 6. 芦田愛菜が1級合格「え〜っ!」
- 7. M-1Vのたくろう 大企業がCM起用
- 8. 浜田の代役を旧ジャニに交渉か
- 9. 新設トイレが物議 丸見えで怖い
- 10. Mステで15年ぶり登場 面影がない
- 1. 「ズートピア2」病院で特別上映
- 2. なぜ男性器を笑いものに 怒りも
- 3. 50代に向けて手放してよかった品
- 4. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
- 5. 歯の裏に腫瘍? 7歳次男を手術へ
- 6. 箸が止まらない 静岡のラーメン
- 7. マリメッコが春前の色彩美を発表
- 8. 3COINSの「おしゃれポーチ」紹介
- 9. 3COINSの「お正月グッズ」紹介
- 10. 育休中遊んでばかり 妻が旅行