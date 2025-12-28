¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤ÇWBCÆ±µé2°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3－0¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥çー¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶ー¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊÆ¹ñ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤ÎÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤ÎºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢ÌµÇÔµ­Ï¿¤ò°Ý»ý¤·¤¿°æ¾å¤Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥Ã¥°