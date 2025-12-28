テレ東では2026年1月3日(土)深夜24時45分から「ゴッドタン 芸人マジ歌選手権」を放送します。深夜のお笑い番組としては異例の2026年で20年目に突入する「ゴッドタン」。毎年恒例「芸人マジ歌選手権」も今回で23回目を迎えます。今をときめく人気芸人がオリジナルソングを引っ提げて登場します！ 今回もお馴染みのマジ歌シンガー、日村勇紀(バナナマン)、角田晃広(東京03)、バカリズム、後藤輝基(フットボールアワ