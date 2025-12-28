µð¿Í¤Ïº£µ¨¡¢ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤¬£³¾¡¤·¤ÆÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Îµ­Ï¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Íèµ¨¡¢¸Ä¿Íµ­Ï¿¤Ç¤Ï´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬ÂçÂæ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£·£±ËÜ¡¢£³£°£°ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±£±ËÜ¡¢£±£°£°£°ÂÇÅÀ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£µ£¶ÂÇÅÀ¡¢£²£°£°£°»î¹ç½Ð¾ì¤Þ¤Ç»Ä¤ê£³£¸»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃ£À®¥é¥Ã¥·¥å¤Î²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÏÄÌ»»£²£µ£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£µ£³ËÜ¡¢£³£°£°ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç»Ä¤ê£²ËÜ¡£¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤ÏÄÌ»»£µ£°£°ÅÐÈÄ¤Þ¤Ç