東京都日野市の多摩動物公園は２８日、園内で飼育しているオオカミ１頭が展示スペースから脱走したと発表した。園は公式ウェブサイトやＳＮＳを通じ、来園者に建物内への避難を指示するとともに、安全が確認されるまで新規の入園を中止する措置をとった。同園の発表によると、２８日午前の開園後、飼育スタッフが園内通路にオオカミがいるのを確認した。これを受け、園は直ちに非常態勢を敷き、園内に滞在していた来園者を売店