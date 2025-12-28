友成空の楽曲「咆哮」とTVアニメ『キングダム』がコラボレーションしたスペシャル映像が公開された。TVアニメ「キングダム」第6シリーズエンディングテーマである「咆哮」は、作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。キングダムの世界観から、“信念と信念のぶつかり合い”というテーマを音から表現した、圧倒的な臨場感を誇るエネルギッシュな一曲だ。このたび公開されたスペシャル映像では、アニメ『キングダム』本編の名場面を通