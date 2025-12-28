料理メディア「Nadia(ナディア)」はこのほど、ユーザー1078人を対象に、年末年始の食卓を彩るおせち料理について、準備方法やメニュー、作る上での悩みなどのアンケートを実施、結果を公表した。 【写真】子どもも食べられる品が上位にランクイン 今年の年末年始の主な過ごし方について複数回答で尋ねたところ、「自宅でのんびり過ごす」が83.5％、「帰省する」が15.2％だった。お正月は自宅や地元