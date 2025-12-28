¤½¤Î¤³¤í´ÚÆü´Ø·¸¤¬¾¯¤·ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆÈÅç¡Ê¥É¥¯¥È¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÃÝÅç¡Ë¤ÈÅì³¤¤ÎÌäÂê¤¬¤Õ¤¯¤é¤ó¤À¡£Â¿Ê¬¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÆüËÜ¤ÎÆâÀ¯¤È½Å¤Ê¤êº£¸åÀéÇ¯¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ´ÚÆüÌäÂê¤ÏÃÎËÅ¤È¡ÖÊÙ¶¯¡×¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤¸ÆµÛ¤È¡Ö°ìÄê¤Î¤¢¤­¤é¤á¡×¤¬É¬Í×¤À¡£»ä¤¬ÆüËÜ¤Î³Ø¼Ô¤È²ñ¤Ã¤ÆÆÈÅçÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Èà¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÆÈÅç¤¬´Ú¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÎò»ËÅª»ñÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤âÃÝÅç¤¬ÆüËÜ