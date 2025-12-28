トランプ米大統領がフランスのマクロン大統領を抜いて今年フランスメディアで最も多く報道された人物となった。フランス日刊ウエストフランスは26日、メディアモニタリングプラットフォームのタガデーの分析を基にした年次調査結果を公開した。タガデーは2013年から毎年フランスメディアで最も多く言及された人物1000人の順位を集計している。今年の調査は1月1日から今月15日まで5400件のニュース番組と3000件のメディア出版物を対