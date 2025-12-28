【インパルス板倉の出張！趣味チャンネル】サバゲーやアウトドアなど多くの趣味を持つ板倉さんは、その様子を自身のYouTubeチャンネルでも公開中。ここでは“出張版”として、板倉さんが趣味に関するモノやコトに触れ、さらに満喫するためのヒントを探っていきます！＊＊＊＜vol.16＞「クマ対策に浄水器まで！モンベル推薦サバイブギア」高機能かつ便利な自社製をはじめ、多くのアウトドア製品を扱うモンベル。今回は「あ