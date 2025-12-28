メニューにはあるけれど、頼んだことのない品の筆頭が“そばがき”かもしれない。いわゆる麺状ではなく、食事なのか、つまみなのか。食事の先に食べるべきなのか、最後の〆なのか。わからないから頼めない……。ならば！というわけで、そばがきの作り方、食べ方、その魅力まで奥深きそばがきの世界を調べてみました。微粉そばがきは極上クリーミーななめらか食感『一東菴』＠東十条3種類のそばがきがなんとも贅沢だ。おすすめは手