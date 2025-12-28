徳島ヴォルティスは28日、ヘッドコーチを務めていたゲルト・エンゲルス氏がトップチームの監督に就任することを発表した。徳島では2024年4月から増田功作前監督が指揮を執り、2025シーズンは2025明治安田J2リーグを18勝11分け9敗、勝ち点「65」の4位で終え、J1昇格プレーオフに進出したが、決勝でジェフユナイテッド千葉に0−1で敗れて、昇格を逃し、今月16日に増田前監督の退任が発表されていた。新しく監督に就任するドイ