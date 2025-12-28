ヴィッセル神戸は28日、DF小池裕太と契約満了に伴い、明治安田J1百年構想リーグの契約を更新しないことを発表した。1996年11月6日生まれで現在29歳の小池は、流通経済大学在学中の2016年に特別指定選手として鹿島アントラーズに登録されると、2018年夏にはベルギーのシント・トロイデンに加入。その後は鹿島やセレッソ大阪でのプレーを経て、2022年1月に横浜F・マリノスに完全移籍となった。2023年7月に右ひざ前十字じん帯断