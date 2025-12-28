厳しい切磋琢磨の中で磨かれた知性は、卒業後も「その学校の出身」という事実だけで本人の資質を証明する、揺るぎない看板としての役割を果たすこともあるのではないでしょうか。All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「東北地方の私立進学校」を紹介します！【10位まで