¡þ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯4¡½2¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¡Ê2025Ç¯12·î27Æü±Ñ¹ñ¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥ó¡Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎFWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¥¹¥È¥óÀï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢4¡½2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£³«»Ï3Ê¬¤ÇÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç3Ê¬¸å¤Î±¦CK¤ÇÆ¬¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËµÍ¤á¤¿MF¥Ë¥°¥ì¥ó¤¬Æ±ÅÀÃÆ¡£2Ê¬¸å¤ËºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë3ÆÀÅÀ¤·¤Æ4¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿