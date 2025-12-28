外国人材受け入れの事例が紹介されたセミナー＝１１月１９日、横浜市西区外国人材の受け入れに関する取り組み事例などを紹介するセミナーが１１月１９日、横浜デザイン学院（横浜市西区）で開かれた。高齢化や人口減などを背景に、企業現場は働き手確保に奔走する。採用を進める企業の担当者は講演で「外国人材が海外に流出している感覚もあり採用は厳しくなっている。選ばれる会社になるための取り組みが必要だ」と話した。プ