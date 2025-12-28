この記事の画像を見る2023年に水木しげるの生誕100周年記念作品として公開された、アニメ映画『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』。第47回日本アカデミー賞で優秀アニメーション作品賞を受賞するなど話題を集めた本作の舞台化が決定、2026年1月から東京・大阪・佐賀で上演される。今回は鬼太郎の父を演じる鈴木拡樹と、水木を演じる村井良大の対談が実現。本作は2007年のドラマ『風魔の小次郎』から深い縁があるふたりの共演についても注