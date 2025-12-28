祖父母が亡くなってあまり年月をおかずに父親や母親が亡くなると、子どもは結果的に祖父母と親の両方の財産をまとめて受け継ぐことになります。このようなケースでは、相続する財産の総額が高くなりやすく、相続税の負担も重くなる場合があります。そのため、可能であれば税額負担を軽減したい人もいるでしょう。 本記事では、連続で相続が発生した場合に適用できる控除や計算方法などについてご紹介します。