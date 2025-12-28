年末は31日(水)頃から寒気が流れ込み始め、年明け2日(金)が寒さのピークとなるでしょう。この先2週間は、日本海側で雪や雨が降りやすく、太平洋側で晴れやすい、冬らしい天気が続く見込みです。寒気の流れ込みが強まるタイミングで太平洋側まで雪雲が流れ込む可能性もあります。年末年始の行事の多い時期ですが、天気予報をしっかりチェックして、お出かけの計画や健康管理にお役立てください。年末年始31日頃から寒気流入2日