º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ë¤è¤ë¡Ö2025Ç¯¸ø³«±Ç²è¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ú³°¹ñ±Ç²è¡Û2025Ç¯¸ø³«¤Î³°¹ñ±Ç²è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Î¼õ¾Þºî¤ÏºÇ¶á¤Î±Ç²è³¦¤Î·¹¸þ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥·¥¢·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¼ã¤­¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¸¤­¤¶¤Þ¤òÉÁ¤­¡¢ºîÉÊ¡¢´ÆÆÄ¡¢¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Û¤«5ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ØANORA¥¢¥Î¡¼¥é¡Ù¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼·Ï¥æ¥À¥ä¿Í·úÃÛ²È¤Î¿ô